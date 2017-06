Secção: Atualidade

Candidatos pelo BE à Assembleia Municipal e à Junta de Freguesia da Guarda já são conhecidos

Tempo de leitura: 1 m

Em conferência de imprensa, realizada esta manhã, o cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara da Guarda, Jorge Mendes, apresentou os líderes à Assembleia Municipal e à Junta de Freguesia da Guarda.

O atual coordenador distrital do BE, membro nacional e deputado municipal do partido, Marco Loureiro, é o candidato à Assembleia Municipal. Com 36 anos, o cabeça-de-lista é natural de Viseu, mas já reside na Guarda «há pelo menos 13 anos». É licenciado em animação sociocultural e empresário na área de gestão de eventos e restauração. A grande novidade é a aposta do partido à Junta de Freguesia. À semelhança de Jorge Mendes, também Sónia Fonseca é independente e foi a "escolhida" para liderar a lista à Junta. Tem 31 anos e é natural da Guarda. Profissionalmente, é técnica de design de equipamento e, neste momento, é gerente de uma loja de uma multinacional.