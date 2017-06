Secção: Atualidade

Bombeiros de Trancoso têm novo quartel

Tempo de leitura: 1 m

Foi hoje inaugurado o novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, dia em que assinalaram 85º aniversário. A cerimónia foi presidida pleo Bispo da Guarda, D. Manuel Felício e era também esperada a presença do Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, que devido ao incêndio de Pedrogão não pôde comparecer.

A construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Trancoso foi aprovada pelo Programa Operacional de Valorização do Território (POVT), em 2012 e o investimento estimado foi de 1,1 milhões de euros, sendo 85 por cento comparticipado. Esta obra vem colmatar uma das grandes aspirações do município e da corporação, permitindo melhores instalações, maior possibilidade operacional e de formação. O terreno foi adquirido pela autarquia, que assegurou também 15 por cento de financiamento da obra.