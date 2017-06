Secção: Atualidade

Festival da Biodiversidade de Fornos de Algodres no próximo fim-de-semana

Tempo de leitura: 1 m

Fornos de Algodres é palco, no próximo fim-de-semana, do Biodiversity Festival. Durante três dias haverá espetáculos musicais, petiscos em tabernas e várias atividades direcionadas para a biodiversidade. Destaque para o seminário ambiental - "Educação ambiental - Educar para agir", que se realiza no dia 1 de julho, pelas 9h30, e que contará com a participação de várias associações ambientais.