Concurso de requalificação do Hotel Turismo lançado em julho

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, vai estar na Guarda no próximo dia 10 de julho para lançar o concurso do Hotel Turismo.

Recorde-se que a requalificação do Hotel Turismo da Guarda vai avançar através do Programa REVIVE, criado pelo atual Governo para reabilitar espaços emblemáticos do património nacional sejam aproveitados para o desenvolvimento de projetos turísticos.