Coronel Luís Cunha Rasteiro tomou hoje posse como comandante

Tempo de leitura: 1 m

O coronel Luís Cunha Rasteiro tomou hoje posse como comandante do Comando Territorial da GNR da Guarda. O novo comandante foi promovido a coronel a 25 de maio e ao longo da sua carreira militar tem averbados 11 louvores, três referências elogiosas e 11 medalhas.

Luís Cunha Rasteiro tem 49 anos e é licenciado em Ciências de Comunicação, com bacharelato em Relações Públicas. Ingressou no quadro permanente de oficiais da GNR em 1990, tendo desempenhado diversas funções, entre as quais a de adjunto do comandante da Companhia da Guarda Fiscal de Vilar Formoso, comandante do subdestacamento Fiscal de Vilar Formoso, comandante do subdestacamento Fiscal de Aveiro, comandante do Destacamento Territorial de Vilar Formoso, comandante do Destacamento Territorial de Gouveia, chefe da Secção de Investigação Criminal do Grupo Territorial da Guarda, comandante do Grupo Territorial da Guarda e segundo comandante do Comando Territorial da Guarda.

O novo comandante comprometeu-se a dar continuidade ao «bom trabalho» que tem sido desenvolvido e garantiu ainda que tentará sempre «fazer mais e melhor», desempenhando as suas funções «com total entrega, como sempre fiz». Após a cerimónia procedeu-se à assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Comando Territorial da Guarda e diversas autarquias do distrito, em matéria de teleassistência a pessoas vulneráveis.