Vicente García de Mateos conquista Grande Prémio Abimota

O ciclista Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) arrecadou, no passado domingo, a vitória da 38ª edição do Grande Prémio Abimota, em Águeda. O espanhol, que vestiu a camisola amarela logo na tirada inaugural e defendeu a vantagem que alcançou até ao último quilómetro da competição, acabou a prova com 1.18 minutos de vantagem sobre Cardoso e 1.21 sobre César Fonte, depois de uma chegada em pelotão compacto, que não promoveu muitas alterações nos primeiros lugares.

Já a quarta e última etapa da prova foi ganha por Fábio Silvestre (Sporting-Tavira) e foi decidida ao “sprint”. O português triunfou ao fim de 4:12.20 horas, batendo o vencedor de sábado, César Fonte (LA Alumínios-Metalusa BlackJack), e Luís Mendonça (Louletano-Hospital de Loulé), segundo e terceiro, respetivamente. Nas restantes classificações, o camisola amarela venceu ainda a camisola dos pontos, Guillaume Almeida (LA Alumínios-Metalusa-Blackjack) conquistou a camisola da meta montanha, Angel Reboilido (W52-FC Porto), que venceu a 2.ª etapa, ganhou a camisola das metas volantes e o seu companheiro de equipa, Joaquim Silva, venceu a geral meta autarquias.

Os ciclistas enfrentaram as altas temperaturas e o ritmo elevado imposto pela RP-Boavista, à procura de tentar fazer ‘quebrar’ o camisola amarela e de ainda fazer de Filipe Cardoso o vencedor da geral individual.