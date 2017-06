Secção: Desporto

Campeonato de Portugal

Gouveia regressa às distritais

Tempo de leitura: 1 m

O Desportivo de Gouveia venceu este domingo por 2-1 o GD Bragança, no entanto, a vitória não foi suficiente para garantir a manutenção no Campeonato Portugal Prio, já que na primeira eliminatória, em Bragança, os serranos foram “cilindrados” por 5-0 pela formação local.

Só um milagre os podia salvar da despromoção ao Distrital o Desportivo de Gouveia, mas os serranos, a jogar em casa, entraram confiantes e inauguraram o mercador aos 14’ Fabian Silva. Antes da meia-hora, aos 28’ estava feito o 2-0, por Amadu Ture. A partir daqui a partida pouco se alterou e já quase no final, aos 90’ chegou a resposta do Desportivo de Bragança, por Fabian Silva, estabelecendo o resultado final.

O outro jogo da eliminatória foi épico. A primeira mão tinha ditado uma vitória do Tourizense por 2-0, mas este segundo jogo trouxe uma reviravolta. O SC Mirandela levou as decisões para o prolongamento ao conseguir chegar aos 2-0 ao fim dos 90’. O resultado não sofreu mais alterações nesse período e o encontro acabou por seguir para as grandes-penalidades, onde a formação de Bragança foi mais forte, ganhando por 5-4.