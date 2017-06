Secção: Sociedade

IPG

Seis projetos do IPG aprovados e financiados em 900 mil euros

Tempo de leitura: 3 m

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) obteve a aprovação e financiamento de seis projetos submetidos ao Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica (SAICT).

«Neste contexto, os investigadores do IPG obtém financiamento para o desenvolvimento de investigação e de transferência de conhecimento, suportadas em equipas multidisciplinares, cujos objetivos são valorizar e potenciar o conhecimento e a economia em áreas relevantes», refere a instituição de ensino em nota divulgada.

Um dos projetos, denominado “Trails4health”, incide sobre «a prática desportiva saudável, criando rotas e avaliando esforços». O IPG adianta que, no âmbito do mesmo, «serão avaliados indicadores fisiológicos (esforço cardíaco e gasto energético) e biomecânicos (impacto articular e muscular) discriminadores do esforço requerido, em função das etapas e dos utentes, de acordo com a sua idade e/ou nível de aptidão física».

Será também desenvolvido o “GMove +”, um programa de intervenção «para promover a atividade física» de pessoas idosas da Guarda. O projeto pretende contribuir «para um envelhecimento saudável e para uma vida independente mais prolongada», implementando um programa de intervenção multidisciplinar apoiado por tecnologias de informação e de comunicação.

Outra linha de investigação será desenvolvida no projeto “Geologia como base da qualidade de vida - A sustentabilidade do Lítio na povoação de Gonçalo”, no concelho da Guarda. Será efetuado um trabalho «orientado para a gestão sustentável dos recursos geológicos, em especial do minério litinífero promovendo a sua valorização e associação de novas funções e usos, entre elas o turismo», explica a fonte.

O quarto projeto liderado pelo IPG está relacionado com aplicações biomédicas e com o desenvolvimento de produtos com base em recursos naturais e endógenos. «Diz respeito à biotecnologia associada aos recursos naturais e à valorização das águas termais, promovendo novos produtos com base nas suas propriedades, em especial os dermocosméticos», é referido.

A monitorização da saúde das árvores por termografia por infravermelhos, «promovendo o diagnóstico para a inspeção, monitorização e deteção precoce de manifestações patológicas», enquadra o projeto “Monitorização & Manutenção Avançada de Árvores”.

A última candidatura do IPG aprovada pelo SAICT relaciona-se com o projeto “MediElderly-Polimedicação do idoso”. Trata-se de um plano de «intervenção educativa para melhorar o uso de medicamento pelos idosos e a disponibilização de informação adequada, incidindo nos problemas relacionados com medicamentos, quer devido ao uso elevado de medicamentos quer devido ao declínio das funções cognitiva e física». Para além da liderança destes seis projetos que têm financiamento de fundos comunitários, o IPG também assegurou a participação em mais nove projetos que envolvem instituições de ensino congéneres.