Presidente da Liga dos Bombeiros acredita que incêndio de Pedrógão Grande teve origem criminosa

Jaime Marta Soares acredita que não foi a trovoada que provocou o grande incêndio de Pedrogão Grande e, até que lhe provem o contrário, o presidente da Liga dos Bombeiros está convencido que o fogo teve "mão humana". «O incêndio já estava a decorrer há cerca de duas horas», adiantou Jaime Marta Soares à TSF. Acrescentando: «Eu tenho para mim de que o incêndio teve origem em mão criminosa». O presidente da Liga dos Bombeiros defende que depois do que aconteceu há muita coisa que tem que mudar e a Liga dos Bombeiros vai "exigir" saber o que é que correu mal. Marta Soares acrescenta ainda que a falha no SIRESP não serve para justificar tudo, mas é preciso fazer uma análise profunda para que não seja preciso "inventar" no meio de situações como a Pedrogão Grande.