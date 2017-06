Secção: Atualidade

Vinhos da Beira Interior à prova pelo décimo ano consecutivo

Anibal Coutinho, Presidente do júri

Setenta e nove vinhos de 28 produtores da Beira Interior participam no 10º concurso de vinhos da região, cujas provas cegas decorreram ontem e a manhã de hoje, no café-concerto do TMG.

Um júri composto por 15 especialistas e presidido pelo crítico Aníbal Coutinho avaliou vinhos tintos, brancos, rosados e espumantes, das colheitas realizadas entre 1999 e 2016, certificados como DOC (Denominação de Origem Controlada) Beira Interior ou Vinho Regional Terras da Beira. O concurso é organizado pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), pela Associação Empresarial da Região da Guarda (NERGA) e pela Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB). Aos melhores vinhos serão atribuídas medalhas de ouro (classificações com 88 ou mais pontos), de prata (entre 85 e 87,99 pontos) e ainda a grande medalha de ouro, para o melhor vinho da Beira Interior. Os prémios serão entregues durante um jantar de gala, a realizar dia 8 de julho, nos jardins do antigo solar Teles de Vasconcelos, na Guarda. A CVRBI está sedeada na cidade mais alta e abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, onde existem 54 produtores de vinho, dos quais cinco são adegas cooperativas e 49 particulares.