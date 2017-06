Secção: Atualidade

Pavilhão Multiusos de Santa Eufêmia é hoje inaugurado

Tempo de leitura: 1 m

O Pavilhão Multiusos de Santa Eufêmia será hoje inaugurado, pelas 16 horas. Trata-se de uma obra levada a efeito pela Junta de Freguesia de Vale do Massueime, com apoio financeiro do município de Pinhel. Também será inaugurada a Casa de Santa Bárbara, um equipamento comunitário, localizado em Santa Eufêmia, que resultou da recuperação de um antigo posto de recolha de leite e que se destina a habitação para pessoas em situação de carência habitacional.