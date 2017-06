Secção: Desporto

Campeonato de Portugal

Desportivo de Gouveia à espera de milagre

O Desportivo de Gouveia comprometeu, no domingo, a possibilidade de continuar no Campeonato de Portugal na próxima época. Em Bragança, os serranos foram “cilindrados” 5-0 pela formação local no jogo da primeira mão da “final four” da fase de manutenção/descida e já só um milagre os pode salvar da despromoção ao Distrital.

O Gouveia entrou mal na partida e acabou por contribuir para a festa de aniversário do Grupo Desportivo de Bragança, que comemorou 74 anos nesse dia. Os locais selaram o encontro nos 22 minutos iniciais com três golos apontados aos 3’, 17’ e 22’, demonstrando bem cedo ao que vinham e o que queriam num jogo que foi de sentido único. No segundo tempo, os brigantinos foram eficazes no controlo do adversário, que bem correu atrás do prejuízo mas não conseguiu marcar neste encontro decisivo para as suas aspirações de permanência no Nacional. Pelo contrário, o Bragança ampliou a vantagem com mais dois golos já nos minutos finais do encontro e viaja este domingo ao Municipal do Farvão, em Gouveia, com a eliminatória na mão.

Em declarações à Rádio Brigantia no final do jogo, Nicolau Vaqueiro, treinador do Gouveia, lamentou os erros dos serranos, mas considerou o resultado excessivo. «A equipa não entrou bem e cometeu erros, erros que deram golos. Acabámos por facilitar a vida ao Bragança. Em termos de justiça, penso que o resultado é muito avolumado, mas o Bragança foi eficaz, fez um jogo bom e nós um jogo menos bom». As duas equipas voltam a defrontar-se no domingo (17 horas), mas os gouveenses têm pela frente uma missão impossível. No outro jogo desta fase final pela manutenção/descida o Tourizense também está em vantagem na luta pela permanência após vencer 2-0 na receção ao Mirandela.