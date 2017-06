Secção: Cultura

Covilhã

Quinta vai ser palco de festival sem álcool nem drogas

Uma quinta ecológica, situada entre o Paul e o Ourondo, no concelho da Covilhã, vai receber de 14 a 16 de julho o “Ananda Festival of Bliss”, um evento sem álcool nem drogas e onde são esperados cerca de 150 participantes.

«Será um festival revolucionário, porque vamos mostrar às pessoas que é possível divertirem-se, estarem bem-dispostas e felizes sem precisarem de aditivos como o álcool ou drogas. Mesmo quem queira fumar terá de o fazer numa zona específica», adiantou Dalila Lucas, da organização, a cargo da delegação da Covilhã da “Ananda Marga”, associação mundial sem fins lucrativos que promove estilos de vida alternativos ligados ao ambiente, à natureza e a práticas de meditação. Esta pequena comunidade de dez pessoas está radicada na quinta “Ananda Kalyani”, onde também decorrerá este festival que pretende fomentar a ligação com as pessoas das localidades vizinhas. Do programa constam várias atividades como meditação, yoga, palestras sobre várias temáticas, “workshops” de dança, canto, arte e pintura e ainda animação musical com artistas nacionais e internacionais ligados a música alternativa.

Está confirmada a atuação de Giita Rani (Noruega), Jyoshna la Trobe (Nova Zelândia), Miguel Maat (Portugal) e das Adufeiras do Paul. O bilhete para três dias custa 128 euros e inclui alimentação e alojamento em acampamento. Há também a hipótese de comprar bilhetes diários, por 30 euros na sexta-feira, 65 euros no sábado e 40 euros no domingo. As receitas do evento serão investidas na quinta.