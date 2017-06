Secção: Política

Assunção Cristas inaugurou sede de campanha da candidatura independente “Guarda em Primeiro” no sábado

Carlos Adaixo quer «mais investimento e menos cimento»

«O passado grande do CDS no distrito só nos pode inspirar para o futuro», afirmou Assunção Cristas na Guarda

«Um espaço de debate de democracia e ideias» foi assim que o candidato independente à Câmara da Guarda, Carlos Adaixo, apresentou a sede de campanha da coligação autárquica “Guarda em Primeiro” (CDS-PP, MPT e PPM). O espaço, localizado na Rua António Sérgio, foi inaugurado no sábado pela líder do CDS-PP, Assunção Cristas.

Acusado pelos críticos desta coligação ser uma «manta de retalhos», o candidato independente rejeitou as críticas e ironizou dizendo que a dita manta «faz parte da sensibilidade beirã» e que a sua lista reúne um «conjunto de pessoas que se juntou para conceber uma ideia para a Guarda, cada uma com a sua forma de estar, sensibilidade e perspetiva, mas que estão unidas e formam um todo interessante». Carlos Adaixo considerou que se vive um tempo de «mudança e de novos desafios» e não de «show off», pelo que é necessário «mais investimento e menos cimento» na Guarda, assim como «menos obras despropositadas» e em vez defende «uma melhor gestão». Na sua intervenção na sessão de abertura da sede de campanha, o professor voltou a sublinhar que a sua candidatura é «aberta ao debate e ideias» e tem «capacidade de ouvir os outros e não atraiçoar».

A degradação do centro histórico, a resolução do problema da feira quinzenal ou a ligação da zona da Sequeira à Viceg, são alguns dos assuntos que Carlos Adaixo promete não esquecer, tendo assumido que «estamos abertos a ouvir a cidade». Também Henrique Monteiro, presidente da concelhia e distrital centristas e que vai liderar a lista à Assembleia Municipal pelo movimento “Guarda em Primeiro”, reforçou a mensagem de Carlos Adaixo, afirmando que «esta é uma candidatura que reúne gente da Guarda e que gosta da Guarda». Já sobre os que, segundo o candidato, «andam por aí a piscar maldosamente o olho ao eleitorado do CDS», Henrique Monteiro deixou um recado: «Piscam o olho, mas não são capazes de olhar as pessoas da Guarda olhos nos olhos», criticou. Para reforçar o apoio do partido à candidatura independente, Assunção Cristas passou pela Guarda consciente de que as eleições de 1 de outubro não vão ser fáceis neste concelho, «mas são estimulantes».

Para a líder nacional do CDS-PP, esta lista confirma que «na Guarda há vozes de muitos independentes e somos capazes de construir um programa conjunto, que coloca a Guarda em primeiro lugar». De resto, a dirigente centrista lembrou o passado do CDS no distrito para dizer que «esse passado grande só nos pode inspirar para o futuro», pelo que disse acreditar que será possível «reforçar o papel do partido junto das populações, com a proximidade do poder local». No sábado foi anunciado que José Carlos Alexandre será o coordenador do programa eleitoral e Jorge Noémio o mandatário financeiro. Já os mandatários para a juventude são Raul Araújo e Sabrina Matos.