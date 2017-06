Secção: Sociedade

Projeto de fraldas analíticas vence InovUBI

O projeto “Fraldas Analíticas – BabyKnow e KnowU” venceu a primeira edição do InovUBI - Concurso de Ideias 2017, que a Universidade da Beira Interior (UBI) promoveu para incentivar o empreendedorismo.

O primeiro prémio foi atribuído à equipa constituída por quatro alunas do mestrado em Ciências Biomédicas. Vanessa Santos, Ana Silveira, Ana Almeida e Jane Dias convenceram o júri com um projeto de fraldas analíticas, destinadas a pessoas em que a recolha da urina representa uma dificuldade à execução do exame tipo II. Nesta primeira edição, o empreendedorismo no feminino foi a nota dominante, já que o segundo prémio foi para o projeto “labXpert”, também desenvolvido por um conjunto de alunas. Trata-se de uma plataforma de simulação online e de autoaprendizagem, que mimetiza um laboratório e que permite simular diversas práticas laboratoriais de forma autónoma e interativa. O “labXpert” foi idealizado por licenciadas em Ciências Biomédicas pela UBI, atualmente a frequentar o Mestrado em Ciências Biomédicas: Ana Maria Grilo Teodoro; Ana Carolina Félix Rodrigues; Andreia Sofia de Sousa Barros; Cátia Gomes Alves; e Inês da Silva Barreto.

O terceiro prémio foi para Inês da Silva Barreto, aluna de Mestrado em Ciências Biomédicas, licenciada na mesma área. Concorreu com o “Printskin”, um dispositivo de monitorização ou terapêutica médica que deteta precocemente o cancro da pele, facilitando o seu tratamento. Os três primeiros classificados receberam 2.000, 1.500 e 1.000 euros, respetivamente, para a realização do capital social da nova sociedade e consultoria para deteção de parceiros, investidores e assuntos em matéria de propriedade industrial. Nesta edição, o UBIMEDICAL vai premiar ainda os três primeiros lugares com a isenção de pagamento da incubação durante um ano.