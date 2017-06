Secção: Desporto

Guardense David Rodrigues (RP-Boavista) foi 13º da geral e prossegue a preparação para a Volta a Portugal

Jesús del Pino vence Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela

Tempo de leitura: 3 m

Efapel celebrou efusivamente a vitória de del Pino

Terminou no domingo, em Manteigas, o segundo Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela, uma edição que confirmou os pergaminhos da região para o ciclismo de competição.

A prova de três etapas foi ganha pelo espanhol Jesús del Pino (Efapel), que enveredou a camisola amarela na derradeira tirada, entre Manteigas e Belmonte. No final de 163 quilómetros e da subida à Torre pelo lado de Seia, o melhor foi o seu compatriota Raúl Alarcón (W52-FC Porto), que cortou a meta isolado e com o tempo de 4h46m00s, menos 1m24s que o português João Benta (RP-Boavista), segundo classificado, enquanto o russo Dmitrii Strakhov (Lokosphinx) foi terceiro. O vencedor da geral individual foi Jesús del Pino, sétimo na última etapa, a 1m29s do primeiro. O espanhol de 26 anos “despiu” a camisola amarela ao russo Alexander Evtushenko (Lokosphinx) por 58 segundos e obteve o título mais importante da sua carreira. O terceiro classificado foi outro espanhol, Beñat Txoperena (Euskadi-Murias), a 1m11s do líder.

Já o guardense David Rodrigues (RP-Boavista), em modo de preparação para a Volta a Portugal, foi 12º da última etapa e terminou no 13º lugar da geral, a 4m43s do camisola amarela. No final, Jesús del Pino sublinhou tratar-se da vitória «mais importante» da sua carreira «Devo-a à equipa, que acreditou sempre em mim, às vezes até mais do que eu próprio». O veterano Rui Sousa (RP-Boavista) conquistou a camisola azul da montanha e Sérgio Paulinho (Efapel) ganhou a classificação das metas volantes (camisola verde). Finalmente, o sub-23 russo Dmitrii Strakhov (Lokosphinx) ganhou a camisola branca atribuída ao melhor jovem do grande prémio. «Este evento revela uma verdadeira promoção integrada do território.

Numa época mais baixa, mexe muito com a economia de toda esta nossa magnífica região», afirmou, por sua vez, José Manuel Custodia Biscaia, presidente da Associação de Municípios da Cova da Beira, que organizou uma competição de classe 2.1 e que integrou, pelo segundo ano consecutivo, o calendário da União Ciclista Internacional (UCI).

Caos na Guarda

Acessos bloqueados à Guarda durante mais de uma hora, longas filas de trânsito na VICEG e na Estrada do Rio Diz e muito descontentamento e críticas dos automobilistas, foi assim a passagem deste Grande Prémio pela cidade mais alta na sexta-feira, na primeira etapa da prova.

O vereador Sérgio Costa rejeitou responsabilidades da Câmara no caos gerado, para o qual também contribuíram as inúmeras obras em curso na Guarda que inviabilizaram a criação de alternativas de circulação. «Tendo verificado que houve excesso de zelo por parte da organização da prova no corte de várias vias da cidade, o município da Guarda já manifestou o seu desagrado junto dos organizadores. Lamentamos o sucedido», escreveu a autarquia na sua página do Facebook. Contudo, para José Manuel Biscaia, o que se passou mostra que «a Guarda já começa a ter o trânsito das grandes cidades», afirmou o presidente da AMCB com ironia. Segundo relatos nas redes sociais, também a Covilhã e o Fundão tiveram problemas semelhantes aquando da passagem dos ciclistas.