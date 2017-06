Secção: Cultura

Concerto

Teresa Salgueiro em Gouveia

Tempo de leitura: 1 m

A cantora Teresa Salgueiro atua no Teatro Cine de Gouveia, no sábado (21h30), num concerto promovido pela autarquia para assinalar o Dia de Portugal.

Tendo como fio condutor o seu repertório desde o álbum de estreia a solo “O Mistério” até ao último trabalho, intitulado “O Horizonte”, neste espetáculo Teresa Salgueiro vai também interpretar os temas mais conhecidos dos Madredeus e homenagear Amália Rodrigues, José Afonso, Carlos Paredes, entre outros. Dona de uma voz que canta Portugal e encanta o mundo há três décadas, a cantora debutou na música em 1986 com os Madredeus, grupo com o qual gravou nove álbuns de originais e foi a sua voz durante 20 anos, até 2007. Em 2011 retirou-se para o Convento da Arrábida (Setúbal), onde gravou o disco “Mistério”, no qual assumiu a produção, bem como a direção musical, a composição e as letras. Depois gravou uma edição exclusiva para o território mexicano, “La golondrina y el horizonte”, com a qual realizou vários espetáculos, no âmbito do Festival Cervantino. No final de 2016 editou “O Horizonte”, onde assinou todas as letras e composições.