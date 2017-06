Secção: Atualidade

Câmara de Aguiar da Beira abre Centro de Limpeza, Desinfeção e Desinsetização

O Município de Aguiar da Beira vai abrir na próxima segunda-feira, o Centro de Limpeza, Desinfeção e Desinsetização dos meios de transporte de Animais Vivos, em Mosteiro, freguesia de Penaverde. O espaço irá funcionar às segundas-feiras, entre as 9 e as 12 horas, e às sextas-feiras, das 14 e as 16h30. O centro abre também às quartas-feiras em que se realiza a feira quinzenal, das 9 às 12 horas.