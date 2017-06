Secção: Região

Pinhel

Feira medieval dinamizou “cidade falcão”

Tempo de leitura: 1 m

Pinhel recuou até à Idade Média no fim-de-semana por ocasião da terceira edição da sua feira medieval, durante a qual foram recriados acontecimentos e evocadas personagens que fazem parte da história da “cidade falcão” e da região.

O evento decorreu na praça em frente aos Paços do Concelho e pelas ruas do centro histórico, até ao castelo, com a presença de 80 mercadores. Entre sexta e domingo houve manjares, tabernas, folguedos, cortejos, torneios, teatro, música, dança e animação de rua. Tal como nas edições anteriores, o município providenciou trajes da época para os visitantes. No sábado realizou-se a ceia medieval em que participaram cerca de 350 comensais e que este ano, pela primeira vez, teve lugar junto ao castelo. Entre as referências históricas recriadas nesta iniciativa estiveram a Batalha de Ervas Tenras (1194), entre portugueses e castelhanos, a entrega da jurisdição de Pinhel aos Coutinhos, o assalto à Torre, a retoma da Cidade do Falcão pelo Rei e o julgamento dos Coutinhos. A feira medieval foi organizada pelo município.