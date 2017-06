Secção: Região

Festival pretende promover os produtos de ambos os lados da fronteira

Alfaiates acolhe Eco-raia

Eco-raia decorre em paralelo com a Feira Agrícola Agro-Raia

O Eco-raia está de regresso à região de 16 a 18 de junho. Este ano o certame decorre no concelho do Sabugal, mais concretamente no santuário de Sacaparte, em Alfaiates.

Organizado pela Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) e pela Diputácion de Salamanca (Espanha), está prevista a participação de 80 expositores de ambos os lados da fronteira e o objectivo é divulgar os produtos portugueses e espanhóis. «Uma maneira de pôr os produtores do lado de Espanha e de Portugal a colaborarem», referiu o presidente da AMCB, José Manuel Biscaia, durante a apresentação do certame, na segunda-feira. Aproveitando o nome do recinto onde se vai realizar o Eco-raia – Sacaparte, o responsável referiu que esta é uma tradição que «não separa, mas junta as partes», brincando com um «casamento entre os produtores». Para o também presidente da Câmara de Manteigas, «não há nada como juntar dimensões pequenas para colocar os produtos nos mercados internacionais».

O evento transfronteiriço de cariz comercial, promocional, social e de animação tem um custo previsto de 40 mil euros e será comparticipado em 85 por cento por fundos europeus. O Eco-raia realiza-se todos os anos no mês de junho, num dos 15 municípios da AMCB e também anualmente é organizada em dezembro, no recinto de feiras de Salamanca (Espanha), uma feira Eco-raia, «um complemento perfeito», referiu a vice-presidente da Diputácion de Salamanca, Chabela de la Torre, também presente na sessão. José Manuel Biscaia acredita que este é o caminho para «sermos uma região com capacidade para sobreviver e vingar na Europa».

Segundo o coordenador da AMCB, Carlos Silva, são esperados 10 mil visitantes, enquanto na feira em Salamanca costuma rondar as 40 mil pessoas, «mas é um evento já consolidado». Com entrada livre, o festival inclui gastronomia, artesanato, produtos regionais, mostra de gado e de maquinaria agrícola, animação e música. Os concertos vão ficar a cargo de David Carreira (dia 17) e da Charanga Europa (16). Paralelamente à Eco-raia vai realizar-se mais uma edição da Feira Agrícola Agro-Raia, organizada pelas freguesias da zona, «que este ano sai valorizada», acredita o presidente da Câmara do Sabugal. Para António Robalo, o Eco-raia não se dirige apenas ao Sabugal, «mas a toda a raia e além fronteira».