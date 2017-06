Secção: Atualidade

Feira Olá Emprego no Tortosendo

Tempo de leitura: 1 m

A Feira do emprego, empreendedorismo e formação profissional está de regresso, hoje e amanhã, no edifício da Associação Empresarial da Beira Baixa (Parque do Tortosendo).

Ao longo dos dois dias, entre as 10 e as 18 horas, estão previstos workshops e sessões temáticas sobre empreendedorismo e Formação Profissional. O evento conta com a organização do município da Covilhã, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, da AEBB e da Rede Social Covilhã. A terceira edição da Feira Olá Emprego conta com novos expositores e instituições vocacionadas para a temática do emprego. Haverá transportes gratuitos entre a Garagem de São João e a AEBB, com paragem nas escolas secundárias.