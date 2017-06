Secção: Sociedade

Politécnico lidera investigação sobre qualidade de vida dos idosos

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai liderar um projeto de investigação sobre a atividade física e a qualidade de vida dos idosos da região e integrar um programa internacional sobre iniciativas tecnológicas que promovam o envelhecimento ativo.

Estes projetos de investigação, designados “GmovE+” e “EuroAGE”, são apoiados por fundos comunitários. Aprovado no âmbito da candidatura ao Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica (SAICT) e cofinanciado pelo programa “Portugal2020”, o primeiro visa «promover a atividade física e a qualidade de vida da população idosa da Guarda» e terá a duração de 18 meses. «Serão estudadas as potenciais barreiras que se colocam à adesão dos idosos à atividade física», adianta o IPG, acrescentando que os resultados «permitirão a definição de estratégias de intervenção que promovam a prática de atividade física neste escalão etário». O “GmovE+” resulta de uma parceria entre as escolas superiores de Educação, Comunicação e Desporto e de Saúde do IPG, em articulação com os Politécnicos de Castelo Branco e de Viana do Castelo, e com a Câmara Municipal da Guarda e a Unidade Local da Saúde (ULS).

Por sua vez, o “EuroAGE” é liderado pelo Centro de Cirurgia Minimamente Invasiva Jesús Usón, Cáceres (Espanha) e realizado em parceria com o IPG, a Universidade de Coimbra, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, a Universidade de Extremadura e o Cluster Sociosanitário de Extremadura (Espanha). Aqui, o objetivo é fomentar o desenvolvimento e iniciativas inovadoras, baseadas na tecnologia, que promovam o envelhecimento ativo na região EuroACE (Alentejo e Centro de Portugal e Extremadura de Espanha). «Neste projeto, a intervenção do Politécnico da Guarda, através de docentes do curso de Desporto, centrar-se-á na avaliação e desenvolvimento de programas de atividade física adaptados às necessidades da população idosa, que possam ser implementados através de novas tecnologias», adianta o IPG. O “EuroAGE” é financiado no âmbito do programa de Cooperacion Interreg VA Espanha- Portugal (POCTEP) 2014-2020.