Secção: Atualidade

«Apostar no interior não é nenhuma fatalidade» - António Costa

António Costa este ontem na Covilhã, onde inaugurou as novas instalações da empresa Mepisurfaces, no parque industrial do Canhoso, e da fábrica de confeções Benoli, no parque empresarial do Tortosendo.

Neste périplo, o primeiro-ministro também visitou o Parkurbis, onde inaugurou o centro de inovação da Timwe Lab, criada em 2002, tendo considerado as empresas que visitou como «exemplos de excelência». O chefe do Governo sublinhou a importância de apostar na inovação e conhecimento empresarial, e na qualificação dos recursos humanos.

«Estes exemplos ilustram bem que não há nenhuma fatalidade para que as regiões do país que nos habituámos a chamar de interior não sejam regiões que não possam estar na linha da frente do desenvolvimento de Portugal. Aquilo que no futuro vai fazer a diferença relativamente ao passado é de sermos capazes de, a partir destas regiões, atrair, criar, fixar e desenvolver empresas que estejam vocacionadas para o mercado global. Este é um desafio que temos de prosseguir», declarou o primeiro-ministro.

António Costa afirmou ainda que «é com muita satisfação que vejo que todos os dias a realidade ultrapassa as nossas previsões», acrescentando que «isso acontece porque a confiança é um valor essencial para quem investe e para quem sonha e projeta o seu futuro nosso país». Criada em 2013, a Mepisurfaces fabrica relógios e material de relojoaria de luxo, tendo mais de 50 trabalhadores. Já a Benoli,, fundada em 1974, dedica-se à produção de vestuário exterior de senhora e conta mais de cem funcionários. Na Covilhã, António Costa inaugurou também o requalificado hotel Pura Lã, do grupo IMB Hotels.

Aproveitando esta visita, o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, anunciou que a cidade vai acolher um contact center da Altice.