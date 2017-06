Secção: Atualidade

Ministro da Cultura deixa Álvaro Amaro "pendurado" na abertura do SIAC

O segundo Simpósio Internacional de Arte Contemporânea (SIAC) da Guarda abriu ontem, no museu da cidade, com a inauguração da exposição de desenhos evocativa dos 80 anos de João Cutileiro.

Contudo, a cerimónia, que se pretendia uma homenagem nacional, ficou marcada pela ausência do ministro da Cultura, que não se fez representar, e do artista homenageado, por motivos de saúde. Também as personalidades ligadas à Cultura na Guarda primaram pela ausência, tendo a sessão de abertura contado com a presença de alguns dos artistas plásticos convidados para o SIAC, de funcionários da autarquia e representantes de algumas entidades da cidade.

Entre as atividades previstas está a exposição “80 anos, 80 desenhos”, de João Cutileiro, patente no museu, bem como arte ao vivo, ateliers de pintura, escultura, serigrafia, exposições, oficinas de poesia visual, instalações, colóquios, palestras, recitais de poesia, apresentação de livros, um ciclo de cinema, documentários, música e “urban art”.