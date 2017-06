Secção: Atualidade

IIº Grande Prémio das Beiras e Serra da Estrela arranca hoje em Penamacor

O segundo Grande Prémio das Beiras e Serra da Estrela vai hoje para as estradas da região, fazendo parte, pelo segundo ano consecutivo, do calendário da União Ciclista Internacional (UCI).

Até domingo, há três etapas calendarizadas. Hoje, o pelotão liga Penamacor a Celorico da Beira (199 quilómetros) e amanhã os ciclistas vão percorrer 186 quilómetros entre Fornos de Algodres e Celorico da Beira. A última tirada corre-se no domingo entre Belmonte e Manteigas (161 quilómetros), uma jornada que inclui a mítica subida à Torre e, pela primeira vez, uma passagem pela rotunda existente no ponto mais alto do continente.

Participam as seis principais equipas portuguesas (Efapel, W52-FC Porto, Sporting-Tavira, RP-Boavista, Louletano-Hospital de Loulé, LA Alumínios-Metalusa Black Jack), a seleção nacional de sub-23 e formações de Espanha (Burgos BH, Murias e Caja Rural), Rússia (Lokospinhx), Bolívia (Team Bolivia), Alemanha (Bike Aid), Kuwait (Kuwait-Enrolment e Massi-Kuwait Cycling Project), Malásia (Team Sapura Cycling) e Inglaterra (JLT Condor).

A prova de classe 2.1 é organizada pela Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB), com o apoio da Federação Portuguesa de Ciclismo.