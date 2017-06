Secção: Desporto

Piloto covilhanense João Fonseca (BRC CM05) foi terceiro na categoria principal da prova

Rui Ramalho vence Rampa da Serra da Estrela

Os pilotos da modalidade voltaram a lutar contra o tempo na subida para a serra

Rui Ramalho (Osella PA2000 Evo2) venceu a Rampa da Serra da Estrela/Covilhã, prova do Nacional de Montanha disputada no fim-de-semana numa organização do CAMI com o apoio do município.

O piloto do Porto fez o tempo final de 5m12s083’ e acabou por beneficiar dos problemas técnicos de Pedro Salvador (Silver Car EF 10) – impossibilitado de fazer a derradeira subida. Renhida foi a luta pelo terceiro lugar com o covilhanense João Fonseca (BRC CM05) a levar a melhor sobre Paulo Ramalho por apenas 23 milésimos. «Foi uma vitória importante para mim e para a equipa, que esteve em grande plano e me deu um carro fabuloso. Devo confessar que esta não é das rampas onde me sinto mais à vontade, por isso vencer aqui deixa-me muito satisfeito», declarou no final Rui Ramalho. O vencedor da Categoria 2 foi José Correia (Nissan GT-R GT3) com um tempo total de 5m52s304’. A correr em casa, Pedro Coelho Saraiva (Mitsubishi Lancer Evo IX) ganhou na Categoria 3, enquanto o favorito Manuel Correia (Ford Fiesta R5+) foi o melhor na Categoria 4. Já a Categoria 5 só ficou decidida na derradeira subida, com a vitória a sorrir a Luis Nunes (Seat Leon MKIII).

Outros vencedores nesta dupla jornada foram Miguel Lobo (Audi RS3), que completou a prova e ganhou naturalmente a Taça Nacional de Montanha TCR, e Leonel Brás (Citroen AX Sport) na Taça Nacional de Montanha. No Campeonato Nacional de Clássicos Montanha, a vitória pertenceu ao covilhanense Flávio Sainhas (Ford Escort MKI). No Troféu Nacional de Clássicos Montanha, a luta foi enorme e a vitória pendeu para o lado de Fernando Salgueiro (Ford Escort MKII). Finalmente, na Taça Nacional de Clássicos Montanha triunfou Aníbal Rolo (Datsun 1200 Coupé). O Campeonato Nacional de Montanha prossegue dentro de três semanas com a Rampa de Santa Marta.