Em Celorico da Beira, António Costa reconheceu que as autarquias são «parceiros estratégicos do Governo no desenvolvimento da economia»

Primeiro-ministro inaugurou beneficiação de estrada municipal

Obras na EM581 custaram 80 mil euros à autarquia de Celorico da Beira

O primeiro-ministro deslocou-se a Celorico da Beira, no sábado, para inaugurar as obras de beneficiação da Estrada Municipal (EM) 581, que liga o cruzamento do Baraçal ao limite do concelho de Trancoso.

Nesta visita, que incluiu uma paragem no Solar do Queijo, António Costa disse tratar-se de «um momento muito simbólico» para si porque quis testemunhar «um exemplo do esforço que os municípios fazem para que, com os recursos que têm, poderem concorrer, quando não podem fazer, a programas para financiar aqueles investimentos que podem parecer pequenos lá longe, mas que são muito importantes para quem deles beneficia no dia a dia». O chefe do Executivo acrescentou que Celorico da Beira é «um excelente exemplo» de como os territórios do interior permitem desenvolver «a nossa economia para novas áreas e aproveitar a proximidade a Espanha, que alarga o nosso mercado de dez para 50 milhões de habitantes». E afirmou que se não queremos voltar ao procedimento por défice excessivo, do qual Portugal saiu há cerca de uma semana, «temos todos que continuar a trabalhar com muita determinação e persistência para que a economia seja cada dia mais forte, gere mais riqueza, mais emprego e mais exportações».

A estrada inaugurada, com uma extensão de 2.860 metros e uma largura média de cinco metros, custou cerca de 80 mil euros ao município de Celorico da Beira. Segundo o presidente José Monteiro, «tratou-se de uma requalificação necessária e urgente dado o estado de degradação do pavimento. É uma obra que beneficia não só os moradores do Baraçal, Minhocal, Maçal do Chão e Vilares, mas promove também a intermunicipalidade». O edil adiantou depois que a Câmara de Trancoso já lançou o concurso para dar continuidade a esta beneficiação naquele concelho. José Monteiro aproveitou ainda a ocasião para revelar que será lançada no sábado a primeira pedra da clínica da Fundação Renal Portuguesa, que se vai instalar em Celorico da Beira num investimento que ronda os 2,5 milhões de euros e criará «50 a 60 postos de trabalho».