Hospitais da Guarda, Seia e Covilhã revalidam excelência clínica

O Hospital Sousa Martins, na Guarda, o Hospital de Nossa Senhora da Assunção, em Seia, e o Hospital Pêro da Covilhã obtiveram excelência clínica na mais recente avaliação do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS), efetuada pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

Na região, o Hospital do Fundão foi o único que não obteve excelência clínica por não ter sido possível «aferir do cumprimento de todos os parâmetros de qualidade exigidos». A avaliação, divulgada na semana passada, divide-se em dimensões como a “Excelência Clínica”, “Segurança do Doente”, “Adequação e Conforto das Instalações”, “Focalização no Utente” e “Satisfação do Utente”. Comparando com a última avaliação, divulgada em janeiro, os resultados do Sousa Martins mantêm-se inalterados em todos os parâmetros, excetuando na área da Ginecologia (Histerectomias), tendo passado do III para o II nível. À semelhança do que foi divulgado em janeiro, no Hospital de Seia foi avaliada somente a área de Cirurgia de Ambulatório, que obteve nível III. Nesta primeira avaliação o Centro Hospitalar Cova da Beira voltou a obter a classificação de excelência clínica em 13 das 16 áreas analisadas.

Na Ortopedia – que não tinha sido avaliada em janeiro –, na área das artroplastias da anca e do joelho, o hospital covilhanense foi avaliado com nível II e no tratamento cirúrgico da fratura proximal do fémur com nível III. De resto, os dados mantêm-se exceto em Cirurgia Geral, em específico na cirurgia do cólon, que passou do nível I para o II. De acordo com os resultados do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS), referentes à primeira avaliação deste ano, dos 160 estabelecimentos atualmente abrangidos, 126 obtiveram classificação de excelência clínica e, destes, 112 conseguiram a atribuição da estrela correspondente ao primeiro nível de avaliação. O SINAS é um sistema de avaliação da qualidade global dos hospitais desenvolvido pela ERS e que, ao longo dos anos, tem registado um aumento gradual do desempenho médio em indicadores de processo.