António Costa inaugura obras de beneficiação da EM581

As obras, que vão desde do cruzamento do Baraçal até ao limite do concelho de Trancoso, serão inauguradas hoje, pelas 17 horas, pelo primeiro-ministro António Costa. Segundo o município de Celorico da Beira «tratou-se de uma requalificação necessária e urgente, dado o estado de degradação do pavimento, uma obra ansiada há mais de duas décadas pela população e que abrange não só os moradores do Baraçal, Minhocal, Maçal do Chão e Vilares, como também todos aqueles que utilizam aquela via, promovendo-se assim a inter-municipalidade». A estrada tem uma extensão de 2.860 metros, com uma largura média de cinco metros. A autarquia, com um investimento de cerca de 80 mil euros, pretendeu com a execução desta obra dotar a via de melhores condições aos transeuntes e em particular aos agricultores, uma vez que esta é uma zona maioritariamente rural.