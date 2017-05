Secção: Atualidade

Nacional e Europeu de motocrosse voltam a cruzar-se em Fernão Joanes

O Crossódromo das Lages, em Fernão Joanes, está no centro das atenções do motocrosse nacional este fim-de-semana. A pista do concelho da Guarda recebe mais uma etapa do Nacional e a penúltima prova do Europeu de MX 65 e 85cc. Será a quarta vez que os melhores pilotos do velho continente competem em Fernão Joanes, que acolhe uma corrida do Nacional pela sétima vez consecutiva. A competição é organizada pela Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes, com o apoio da autarquia, e este ano são esperados mais pilotos. Com esta atividade, a ACR, que está a celebrar 25 anos, quer divulgar a região e «criar maior apetência por esta modalidade espetacular». Hoje, há treinos livres e cronometrados das classes do Europeu até às 16 horas. Amanhã de manhã será a vez dos pilotos nacionais experimentarem a pista, a partir das 8h30. As provas começam pelas 13 horas, com a última manga prevista para as 18h30.