VINAL este fim-de-semana em Vila Nova de Tazem

A VINAL - Iª Grande Prova de Vinhas de Altitude acontece este fim-de-semana na Adega Cooperativa de Vila Nova de Tazem (Gouveia). Participam 15 produtores de vinhos e cinco produtores de outros produtos endógenos, estando programados workshops sobre vinhos de altitude com especialistas portugueses e estrangeiros. A programação inclui uma prova livre de vinhos, degustação de produtos regionais (queijos, enchidos e fumados), sessões de cozinha ao vivo e animação. O evento conta com o apoio técnico da empresa "Essência do Vinho".