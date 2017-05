Secção: Atualidade

Assinado contrato de financiamento do Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo

Foi hoje assinado, em Figueira de Castelo Rodrigo, o contrato de financiamento do futuro Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo.

O equipamento custará cerca de 900 mil euros e vai surgir num edifício localizado próximo dos Paços do Concelho. O espaço foi cedido pelo antigo presidente da autarquia Fernando Guerra Bordalo, já falecido, para criação de um museu.

A sessão contou com a presença de Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e incluiu a apresentação do projeto do Centro de Interpretação.