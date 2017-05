Secção: Atualidade

Feira ENERTECH já coemçou

A segunda edição da ENERTECH – Feira das Tecnologias para a Energia começou hoje no Sabugal. O evento é comissariado pelo cientista Fernando Carvalho Rodrigues.

O certame é organizado pelo município e vai decorrer até domingo no pavilhão municipal e envolvente numa área coberta de 2.200 metros quadrados. O seu propósito é divulgar equipamentos e sistemas de energias naturais por empresas locais, nacionais e estrangeiras.

Este ano a ENERTECH terá dias temáticos dedicados aos profissionais (dia 26), ao conhecimento e inovação (dia 27) e à família (dia 28). A feira contará ainda com sessões de demonstração de equipamentos, conferências sobre eficiência energética e inovação – amanhã, pelas 14h30, o tema será “Desafios para a Sustentabilidade Energética” e no sábado, pelas 14 horas, terá lugar um ciclo intitulado “Ciências na Energia e Eficiência Energética” seguido do seminário “Oportunidades do Comércio Eletrónico” – e será complementada com uma feira de artesanato e uma área de divulgação das empresas locais, denominada “Made in Sabugal”.

Durante o evento haverá atividades lúdicas, tais como balão de ar quente, insufláveis, “game day”, “test-drive” e “pump track bike”, bem como concertos.

O objetivo da organização, que envolve ainda os Politécnicos da Guarda e Castelo Branco, a UBI, a ENERAREA, a ADES e o Fórum Florestal, é divulgar o concelho do Sabugal como «exemplo da importância que o aproveitamento das energias naturais representa no desenvolvimento da economia e qualidade de vida das populações».