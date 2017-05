Secção: Atualidade

Equipa de futebol do IPG conquista medalha de prata

Tempo de leitura: 1 m

A equipa de futebol do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) conquistou a medalha de prata na modalidade de futebol 7 masculino do Campeonato Nacional Universitário, que decorreu em Vila Real nos dias 23 e 24 de maio. No grupo onde ficou colocado venceu dois jogos e empatou um, tendo ido aos quartos com a Universidade da Beira Interior (UBI), vencendo o jogo e ficando classificado para a final com a Universidade do Porto.