Secção: Desporto

Comandados de Filipe Gouveia venceram sem grande dificuldade em Freamunde, já despromovido, por 1-0

Sp. Covilhã fecha época com vitória e o oitavo lugar na IIª Liga

Golo vistoso de Gilberto aos 25 minutos garantiu três pontos aos serranos

O Sp. Covilhã despediu-se da época com uma vitória por 1-0 no terreno do Freamunde, já despromovido ao Campeonato de Portugal. Com este resultado, os comandados de Filipe Gouveia terminaram a IIª Liga na oitava posição, com 62 pontos.

No sábado, em jogo da 42ª e última jornada, os serranos dominaram o encontro e garantiram os três pontos a meio da primeira parte. Isto porque os locais, já sem nada a perder ou a ganhar, entraram lentos e pouco pressionantes, o que permitiu aos visitantes jogarem à vontade. A exceção aconteceu aos 8’, quando o Freamunde podia ter marcado, mas Yero deixou-se antecipar pela defesa contrária. Depois disso, o Covilhã ameaçou a baliza dos nortenhos com um remate de Medarious a que Dany se opôs com os pés e marcou aos 25’, num golo vistoso de Gilberto. Os covilhanenses podiam ter ampliado o marcador através de Marcílio, que, isolado, atirou sobre a baliza, e num remate perigoso de Chaby.

O jogo, que até ao intervalo tinha sido fraco, baixou ainda mais de qualidade na segunda parte, mais por culpa do Freamunde, que, já perto do final, ainda protagonizou dois lances de perigo por Miguel Pedro e Ivan Perez, aos 79’ e 80’. Do lado contrário, Ponde esteve perto do marcar o segundo golo aos 47’, mas não conseguiu desfeitear o guardião local. A partida terminou da pior maneira para o freamundense Ivan Perez, que viu o segundo amarelo aos 90’ e foi expulso devido a uma decisão do árbitro que, à distância, pareceu injustificada.