Secção: Política

Candidato social-democrata não quer discutir erros do passado

Marco Baptista quer colocar a Covilhã «no rumo certo»

Candidatura do PSD foi apresentada no sábado entre cerca de 100 apoiantes

Foi a recordar o passado, mas com os olhos postos no futuro que o candidato do PSD à Câmara a Covilhã apresentou a sua candidatura, no passado sábado junto ao Jardim Público. Entre cerca de uma centena de apoiantes, Marco Baptista afirmou que «eu quero uma Covilhã no século XXI, colaborativa com as suas instituições, com as suas associações, lado a lado com as 21 juntas de freguesia do nosso Concelho, com a sua Universidade da Beira Interior, cooperando com as mais de 230 associações espalhadas pelo concelho», afirmou.

Como o lema “Vontade de Mudar”, o candidato social-democrata avança para as autárquicas com o objetivo de criar um concelho que «valoriza a sua capacidade produtiva, a força do trabalho das suas empresas e das suas gentes e a sua riqueza, com uma visão da cultura como verdadeiro património histórico e natural e valoriza a capacidade dos nossos jovens, a nossa maior riqueza num território envelhecido». Embora reconheça que vai encontrar, caso vença as eleições de 1 de Outubro, «um caminho difícil, íngreme», garante que vai ser norteado pela vontade de colocar a Covilhã «no caminho certo, no rumo certo», e assim, «escapar à continuidade no vazio e perceber que olhar para a Covilhã de hoje é muito diferente de olhar para a Covilhã dos últimos vinte anos». Apesar das referências pontuais aos últimos 20 anos, o social-democrata avisa que «não contem comigo e com o movimento “Vontade de Mudar” para discutir os erros do passado», pois para isso, «temos dois dos protagonistas a concorrerem», referindo-se ao ex-presidente da Câmara Carlos Pinto e ao actual edil, Vítor Pereira, e identificando-os como «culpados». Marco Baptista deixou também um recado a Adolfo Mesquita, candidato do CDS, quando afirmou que «não contem comigo para aparecer nestas eleições como alguém que não esteve presente nos últimos vinte anos e, de um momento para o outro, tenha tido uma epifania e se tenha lembrado da Covilhã».

Garantindo que se lembra da Covilhã «todo os dias», cidade onde nasceu e sempre viveu, o candidato natural do Tortosendo afirmou querer «liderar a revolução das mentalidades e das gerações», sempre aliado de «valores de partilha na tomada de decisões, liberdade na auscultação de opinião, mérito a quem tem valor, inovação na abordagem dos problemas».

Durante a apresentação da candidatura de Marco Baptista foram ainda apresentados os cinco vetores de ação. Entre eles está a transparência municipal «onde pretendemos alterar o paradigma da opacidade de processos». Neste seguimento, um dos objectivos passa por «posicionar a Covilhã no top 10 dos concelhos mais transparentes no Índice de Transparência Municipal, criando para o efeito um portal de acompanhamento on-line dos processos entregues ao Município da Covilhã». Também a Rede Viária Municipal estará no foco da candidatura social-democrata, por considerarem que «é essencial encontrar soluções para a falta de manutenção permanente em que as nossas estradas se encontram», vendo a questão como «essencial para o desenvolvimento económico e para o bem-estar das nossas famílias e não pode ser negligenciado». Neste sentido, será também criado «um gabinete de intervenção rápida na resolução de pequenas obras nas estradas municipais e seremos interventivos na resolução de problemas nas estradas nacionais». Segue-se a Cultura, Educação e Ação Social, consideradas pelo social-democrata «prioridades». No que toca à Ação Social, Marco Baptista afirma que é um «vetor fundamental para podermos colocar ao mesmo nível de progresso pessoal, todos os habitantes do Concelho», prometendo «erradicar casos de fome e de pessoas sem habitação». Já no âmbito da educação, o candidato quer ser «diferenciador pela positiva» e na área cultural pretende «dar voz às nossas tradições», como tal, quer criar o «primeiro repositório de tradições da Covilhã».

O vetor do Investimento, Emprego e Turismo, também tem a atenção do PSD e o «aumento das exportações dos nossos produtos endógenos», serão a prioridade.

A candidatura do PSD vai estar coligada com o PPM e contou com a presença de Gonçalo da Câmara Pereira que encara esta candidatura como «vencedora». Também presente esteve o líder da distrital social-democrata, que acredita que a Covilhã será «novamente o maior pólo de desenvolvimento da região».