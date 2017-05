Secção: Política

«Connosco, a Guarda vai ter Tribunal Administrativo e Fiscal», garante candidato do PS

«Vamos atrair e fixar pessoas e empresas na Guarda», diz Eduardo Brito

«A Guarda é demasiadamente importante para continuar à espera», afirmou Eduardo Cabrita no encontro que o PS promoveu na Guarda, sexta-feira à noite.

O ministro-adjunto do primeiro-ministro, que durante a tarde tinha inaugurado o Festival do Vinho do Douro Superior, em Vila Nova de Foz Côa, participou à noite num debate sobre a descentralização na Guarda, mas onde o mote, “Há outro caminho”, foi essencialmente discutir o presente e o futuro da cidade e a necessidade dos socialistas se reunirem à volta do candidato à Câmara Eduardo Brito. Numa sala repleta (o auditório da antiga junta de Freguesia de S. Miguel), o antigo autarca de Seia afirmou, mais uma vez, que «tudo o que é estruturante na Guarda foi feito por autarcas socialistas», recordando os principais momentos da vida do concelho nos últimos 40 anos.

Eduardo Brito, acompanhado por Eduardo Cabrita e pelo líder distrital do PS, António Saraiva, mostrou-se satisfeito pela presença de socialistas «de diferentes gerações» e aproveitou para esclarecer que «não iremos ter um grande programa, com muitas coisas», pois prefere «um caminho simples» e de fácil compreensão para o cidadão. «Vamos fazer um programa com ideias claras» e que sejam importantes para as pessoas, asseverou. «Atrair e fixar pessoas e empresas» é o desígnio da Guarda, disse o cabeça de lista socialista, para quem a Guarda terá de ter «Tribunal Administrativo e Fiscal, a exemplo do que tem hoje Castelo Branco». Na sua opinião, as cidades competem entre elas na atração de pessoas e empresas e têm de ter serviços de referência para darem resposta às suas necessidades.

Já Eduardo Cabrita sintetizou que «a descentralização é fundamental» e a «aposta na valorização do interior é estratégica», ao mesmo tempo que disse ser necessário começar a trabalhar no próximo quadro comunitário, pós 2020, para preparar o próximo ciclo de investimentos. O dirigente considerou ainda que «temos de olhar para o interior pelos bons exemplos», tendo elencado diversos exemplos de empresas e investimentos «de sucesso» feitos no interior.