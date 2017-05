Secção: Em Foco

A edição deste ano do certame de Vila Nova de Foz Côa foi a maior de sempre e bateu todos os recordes

Festival do Vinho do Douro Superior com mais de 8 mil visitantes

O ministro-adjunto Eduardo Cabrita esteve na inauguração do certame

Foi batido o recorde de visitantes do Festival do Vinho do Douro Superior, que decorreu no passado fim-de-semana em Vila Nova de Foz Côa. «Passámos largamente os oito mil», adianta o presidente da Câmara, Gustavo Duarte. Esta foi a maior edição em número de expositores, 77 entre vinhos e sabores mais quatro tasquinhas, e de referências de vinhos em prova, cerca de 350.

Satisfeito com o evento, o autarca garante que as «expetativas foram cumpridas. No sábado e no domingo o pavilhão esteve repleto de gente», o que é resultado «da aposta na divulgação e promoção que fizemos para esta edição». Depois do sucesso do festival este ano «a fasquia ficou elevada», para o próximo, mas isso não preocupa Gustavo Duarte: «O nosso objetivo é melhorar de ano para ano, queremos acrescentar sempre algo», sublinhou. No discurso de inauguração, o edil fozcoense mostrou-se otimista com o futuro da região, assegurando que «estamos a trabalhar para que o interior possa ter dias melhores», mas lembrou que «há ainda muito por fazer». Vila Nova de Foz Côa é o único município português com dois patrimónios classificados pela UNESCO e o autarca não deixa que ninguém o esqueça, afirmando que as visitas ao concelho «podem duplicar se o Governo trabalhar connosco».

Sustentou, por isso, que as apostas «não podem ser só para as grandes cidades, algo que tem que ser mudado». Nesse sentido, Gustavo Duarte lembrou que 2018 será o Ano Europeu dos Patrimónios Mundiais, cuja conferência de abertura «poderia sem em Foz Côa». Presente na inauguração do certame, o ministro-adjunto do primeiro-ministro garantiu que a «descentralização e valorização do território está entre as prioridades do Governo». Eduardo Cabrita sublinhou a importância dos concelhos se aliarem aos centros de conhecimento, como universidades, o que pode significar «uma alavanca para outros investimentos», algo que vai acontecer já na próxima administração da Fundação Côa Parque. A proximidade a Espanha foi outro destaque do governante, para quem esta situação é «uma oportunidade, junto dos mercados europeus».

“Quinta da Pedra Escrita branco 2015”, de Rui Roboredo Madeira Vinhos; “Quinta da Touriga Chã tinto 2014”, de Jorge Rosas Vinhos; e “Cockburn´s Quinta dos Canais Porto Vintage 2007”, de Symington Family Estates foram os melhores do Concurso de Vinhos do Douro Superior 2017 nas respectivas categorias.

A entrega de prémios aconteceu no domingo, no pavilhão da Expocôa, onde decorreu o Festival do Vinho do Douro Superior que, uma vez mais, veio realçar a qualidade da produção vínica desta sub-região do Douro. No concurso deste ano estiveram à prova 153 referências vínicas (52 brancos, 89 tintos e 12 vinhos do Porto), tendo sido criteriosamente avaliadas, “às cegas”, por 28 jurados, num painel composto por críticos, jornalistas, bloggers, escanções e representantes do comércio. Foram também atribuídas mais 16 medalhas de ouro e 32 medalhas de prata. À semelhança do ano passado, não foram outorgadas medalhas de bronze.