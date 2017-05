Secção: Em Foco

Transportadora mudou base logística e escritórios para a Guarda para melhorar condições de trabalho dos seus 300 funcionários

Bernardo Marques investe 2 milhões em novas instalações

«Esta é a melhor forma de comemorar os 25 anos da empresa», afirmou António José Bernardo Marques, aqui ao lado do pai

A empresa de Transportes Bernardo Marques (TBM) inaugurou na quarta-feira as suas novas instalações na Avenida da Estação, na Guarda-Gare.

O espaço, que acolhe a sede da empresa, escritórios, oficinas e zona de estacionamento de camiões, implicou um investimento de 2 milhões de euros, comparticipados pelo programa “Jessica”. A transportadora emprega atualmente 300 funcionários e possui uma frota de 280 camiões, que viajam para 19 destinos europeus. Segundo dados da TBM, a empresa faturou 22,8 milhões de euros e transporta 1.180 milhões de toneladas por ano. Com uma área coberta de 3.200 metros quadrados, a nova base da Bernardo Marques é «a melhor forma de comemorar os 25 anos da empresa», afirmou António José Bernardo Marques, sócio-gerente. O empresário sublinhou ainda que estas instalações tornaram-se uma necessidade porque «o crescimento da empresa foi maior do que prevíamos, pelo que era fundamental melhorar as condições de trabalho dos nossos colaboradores, que o merecem».

O responsável acrescentou ainda que esta deslocalização para a sede do concelho – antes a TBM estava em Vila Cortês do Mondego – permite também «melhorar a imagem e dar mais visibilidade» à transportadora. «É uma etapa mais ambiciosa na vida dos Transportes Bernardo Marques, que começaram há 25 anos como um pequeno negócio e são hoje uma grande empresa, como é caracterizada pelo IAPMEI». Aos jornalistas, António José Bernardo Marques abordou também o tema das antigas instalações da Delphi, que adquiriu no final de 2014, dizendo apenas que o projeto está «em desenvolvimento» e que o financiamento necessário para as obras «foi aprovado no mês passado».

Nesta cerimónia foi entregue à Cáritas Diocesana da Guarda o Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques (TBM), instituído para assinalar o aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050. A instituição vai aplicar os mil euros do galardão na construção de um pequeno parque infantil no Centro de Apoio à Vida/NASCER, que acolhe atualmente seis mães, menores de idade, e respetivos filhos.