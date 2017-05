Mike mikealfa@hotmail.com Comentário:

Que grande lata. Então fecharam as escolas, os Tribunais, os Centros dessaúde, os Correios, etc serviços essenciais para as populações. A CGD será um bem essencial? Tenho duvidas. Ainda não vi um investimento com o cunho desta deputada para o interior. Haja coerência, pois os povos vão clareando a cegueira que os leva a votar na tradição.