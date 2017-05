Secção: Atualidade

«A Guarda connosco vai ter Tribunal Administrativo e Fiscal» assegurou Eduardo Brito

«A Guarda é demasiadamente importante para continuar à espera» afirmou Eduardo Cabrita no encontro que o PS promoveu na Guarda, sexta-feira à noite. O ministro-adjunto do primeiro-Ministro, que durante a tarde tinha inaugurado o Festival do Vinho do Douro Superior, em Vila Nova de Foz Côa, participou à noite num debate sobre a descentralização na Guarda, mas onde o mote, “Há outro caminho”, foi essencialmente discutir o presente e o futuro da cidade e a necessidade de os socialistas se reunirem à volta do candidato à Câmara Eduardo Brito.