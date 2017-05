Secção: Atualidade

Taça do Euro2016 hoje na Guarda

Tempo de leitura: 1 m

O troféu do Euro2016, conquistado por Portugal em França, vai estar hoje na Guarda.

A exibição acontece no âmbito do “Tour dos Campeões Europeus”, uma iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol que vai levar a taça a todo o país em maio. A taça é exibida num camião estacionado na Praça Velha, das 11 às 20 horas, partindo para Castelo Branco no sábado. A entrada é gratuita.

Os adeptos também poderão recordar o dia da final com a França graças a conteúdos exclusivos da FPF, que incluem vídeos dos momentos mais significativos e privados vividos pela “equipa das quinas”.

Segundo a Federação, o objetivo desta iniciativa é possibilitar «a todos os portugueses o contacto com o troféu que personifica não apenas o esforço e o talento de todos os internacionais portugueses, mas também o apoio que eles sentiram dos seus compatriotas, mesmo a muitos quilómetros de distância».