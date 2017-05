Secção: Atualidade

Docente da UBI assume presidência da Academia Europeia de Optometria e Ótica

Tempo de leitura: 1 m

Eduardo Teixeira, docente da Universidade da Beira Interior (UBI), assumiu em Barcelona a presidência da Academia Europeia de Optometria e Ótica (AEOO). A tomada de posse para o mandato, que terá a duração de dois anos, decorreu durante a 9.ª Conferência do organismo, que se realizou entre os dias 11 e 14 de maio.

Natural da Covilhã e licenciado pela UBI em Optometria e Optotecnia (Física Aplicada), Eduardo Teixeira fez mestrado na Universidade do Minho, está ligado à sociedade científica desde a sua criação, em 2009. Foi membro fundador e diretor inaugural, daí que considere o novo cargo o “corolário lógico e consequente desse envolvimento”, que lhe possibilita dar continuidade ao trabalho realizado em “prol dos valores em que a Academia está empenhada”.

Para os próximos dois anos, o docente da UBI tem como grandes objetivos a consolidação da organização e o aumento do número de associados, com a adesão de mais associações profissionais, universidades e grupos de investigação, entre outros.

A AEOO está sedeada em Londres e congrega 600 cientistas, profissionais e instituições. Apesar de ter uma base europeia, é uma organização que vai mais além das fronteiras do continente, com membros do Canadá, Líbano, Emirados Árabes Unidos, EUA Irão e Israel.