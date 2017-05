Secção: Atualidade

Município de Celorico da Beira promove queijo Serra da Estrela no Japão

Tempo de leitura: 2 m

A Câmara Municipal de Celorico da Beira está a promover o queijo Serra da Estrela no Japão, em conjunto com outros produtos endógenos produzidos naquele concelho.

«No final de 2016, surgiu a possibilidade de projetar os produtos do concelho internacionalmente, em concreto no mercado japonês, onde, com o apoio da Associação de Amizade Portugal (AAPJ), o Solar do Queijo Serra da Estrela espera mostrar o concelho, a região e os produtos regionais de elevada qualidade», refere o município em comunicado.

A nota indica que, numa primeira abordagem ao mercado do Japão, a grande aposta do município, «numa estratégia concertada com outros municípios e entidades, passa por divulgar produtos como o queijo Serra da Estrela, apresentando-o como um produto ‘gourmet', assim como o requeijão e o borrego, todos eles certificados com garantia de qualidade».

O vice-presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira, José Luís Cabral, citado na nota, explica que «atrair investimento direto é a meta para a segunda fase do trabalho». No entanto, segundo o autarca, com a promoção de Celorico da Beira no Japão, o município também pretende atrair turistas para o seu território.

«Celorico da Beira tem um vastíssimo património religioso e cultural, onde se destacam os castelos de Linhares da Beira e Celorico da Beira e a Aldeia Histórica de Linhares da Beira, sem esquecer que o concelho é considerado um dos cinco locais a nível mundial para a prática de parapente, tendo recentemente acolhido várias provas mundiais da modalidade», afirma.

José Luís Cabral adiantou que na última semana de abril integrou uma comitiva que se deslocou ao Japão, onde promoveu o queijo Serra da Estrela e outros produtos do concelho junto de diversas entidades daquele país.

«A entrada no mercado está feita», disse o autarca, explicando que agora «há todo um processo que importa aprofundar, existindo já contactos de investidores» japoneses que estão interessados em importar produtos de Celorico da Beira, em particular o queijo que foi «adorado por quem o provou».

Celorico da Beira tem o epíteto de Capital do Queijo Serra da Estrela e possui o Solar do Queijo da Serra da Estrela, criado no final da década de 1990, onde o município divulga e vende queijo ao longo de todo o ano.