Carlos Canhoto na corrida à Câmara da Guarda pela CDU

Carlos Canhoto, candidato da CDU (Coligação Democrática Unitária) à Câmara da Guarda, sublinhou hoje que a sua candidatura constitui uma proposta de alternativa no concelho. O cabeça-de-lista sublinhou ainda que o município da Guarda foi, durante décadas, gerido pelo PS que «deixou uma pesada e injustificada acumulação de dívidas», seguindo-se a coligação PSD/CDS-PP, «marcada pelo populismo». Com 43 anos, Carlos Canhoto é saxofonista, investigador e professor na Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco e nos conservatórios da Guarda, Castelo Branco e Covilhã. Nas últimas autárquicas, Carlos Canhoto concorreu à Assembleia Municipal da Guarda, lista que desta vez será liderada por Aires Dinis, de 66 anos, professor e economista reformado. Os dois candidatos são atualmente deputados municipais e membros da Direção da Organização Regional da Guarda do PCP.