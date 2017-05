Secção: Atualidade

Belmonte tem novo vice-presidente

Tempo de leitura: 1 m

António Manuel Rodrigues é o novo vice presidente da câmara municipal de Belmonte, sucedendo assim Sofia Fernandes, que até agora desempenhou essas funções. A decisão foi anunciada hoje, na reunião pública do executivo e prende-se com o facto da ex-vice-presidente ter pedido a substituição do cargo em virtude das alterações introduzidas ao estatuto da ordem dos advogados que entrou em vigou em Janeiro do ano passado.

António Manuel Rodrigues tem sido, até aqui, vereador a tempo inteiro, e agora vai exercer o novo cargo até ao final do mandato.

Em declarações aos jornalistas, António Dias Rocha garantiu que esta alteração não vai trazer qualquer instabilidade ao funcionamento do executivo, «somos pessoas responsáveis, o executivo sabe o que quer e para onde vai e não vejo razão nenhuma para haver qualquer instabilidade. Temos ainda muito a fazer até final do mandato e é nesse sentido que vamos continuar a trabalhar. Esta mudança não tem influência nenhuma e vamos continuar a fazer aquilo que é preciso». O edil acrescentou ainda que quer colocar em causa uma decisão da ordem dos advogados e afirma que «tivemos de aceitar essa situação, ela vai continuar a ser vereadora em regime de não permanência».