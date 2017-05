Secção: Festival do Vinho

Foz Côa, capital do Vinho do Douro Superior

No Douro Superior têm origem algumas das mais prestigiadas marcas de vinho do Douro. É para o celebrar que, de 19 a 21 de maio, Vila Nova de Foz Côa recebe pelo sexto ano consecutivo o Festival do Vinho do Douro Superior. Organizado pelo município de Foz Côa e produzido pela revista “Vinho - Grandes Escolhas”, este é um evento que em muito tem contribuído para afirmar a cidade como “Capital do Douro Superior” e divulgar esta sub-região como terra de dinamismo e qualidade.

O certame começa amanhã no recinto da Expocôa - Centro de Exposições de Vila Nova de Foz Côa e será inaugurado pelas 18 horas pelo ministro-adjunto Eduardo Cabrita. O programa oficial contempla o habitual “Concurso de Vinhos do Douro Superior” e o anúncio dos respetivos resultados, assim como um colóquio subordinado ao tema “Um Rio de Patrimónios, da Foz à Nascente”. A coordenação é de João Paulo Martins, crítico de vinhos do Expresso e da “Vinho - Grandes Escolhas”, e está garantida a presença do jornalista Francisco José Viegas, do professor Bianchi de Aguiar e do enólogo João Nicolau de Almeida. Ao vinho juntam-se os sabores, que estarão presentes nos stands e espaços de restauração do festival, a representar iguarias de Vila Nova de Foz Côa, mas também dos concelhos vizinhos como Carrazeda de Ansiães, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Mêda, São João da Pesqueira, Torre de Moncorvo e Vila Flor. A animação musical está garantida, em especial na noite de sábado (22h15) com um concerto de Tony Carreira, cuja entrada é gratuita.

Ao longo dos últimos anos, o Festival do Vinho do Douro Superior tem ajudado a dinamizar esta sub-região do Douro e a potenciar a cidade de Vila Nova de Foz Côa como a “Capital do Douro Superior”, celebrando o caráter e singularidade dos vinhos desta zona. Nesse sentido, o certame conta com a presença dos melhores produtores desta sub-região e inúmeras atividades ao longo dos três dias, que têm entrada livre. Além da mostra de vinhos, o festival contará com as habituais provas comentadas por especialistas: três no que toca aos vinhos (brancos, tintos e do Porto); e uma de azeites. Paralelamente, realiza-se o sexto Concurso de Vinhos do Douro Superior, cujos resultados serão conhecidos no domingo (17h30). A animação musical também será uma constante no recinto e na cidade. Recorde-se que a edição de 2016 foi visitada por cerca de 7.000 pessoas. O evento contou com a presença de 60 stands de vinhos e dez ligados aos sabores e gastronomia local. Para este ano prevê-se semelhante participação.