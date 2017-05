Secção: Desporto

Com um golo madrugador, os açorianos travaram série de quatro vitórias consecutivas dos “leões da serra”

Sp. Covilhã empata na receção ao Santa Clara

Tempo de leitura: 2 m

Serranos “derraparam” no seu último jogo da época no Santos Pinto

Com a permanência na IIª Liga já garantida, o Sp. Covilhã empatou no domingo a um golo na receção ao Santa Clara, em jogo da 41ª jornada.

Os açorianos colocaram-se na frente do marcador logo no início da partida. Aos 3’, Clemente, na sequência de um canto apontado por Osama, entrou na pequena área e cabeceou de cima para baixo para o fundo das redes. Os covilhanenses não demoraram a reagir, mas o guardião Serginho defendeu com o pé um remate Chaby aos 9’ e outro aos 21’. A ganhar por 1-0, a estratégia do Santa Clara mudou e baixou o bloco para densificar o meio campo e apostar no contra-ataque e nas bolas paradas. Com poucas oportunidades de golo, a partida foi para intervalo com os serranos em desvantagem e a mostrarem falta de objetividade no último terço para conseguirem chegar à igualdade.

Já na segunda parte, os locais surgiram mais pressionantes, a imprimir intensidade ao jogo, mais acutilante e a rondar a área adversária. Aos 58’, o Covilhã podia ter empatado, mas novamente Serginho defendeu o remate de Medarious e Onyeka, na recarga, viu o poste negar-lhe o golo. Mas o ímpeto ofensivo serrano foi-se perdendo com as várias paragens provocadas pelo Santa Clara, preocupado em gerir o resultado. Só que o golo da igualdade acabou por chegar aos 80’, também de bola parada. Gilberto marcou o livre colado à linha lateral e Onyeka, de costas para a baliza, desviou de cabeça.

Filipe Gouveia reforçou o ataque, mas foi Pacheco quem teve uma boa oportunidade. Na outra área, os “leões da serra” intensificam a pressão e Mike, Soares e Medarious tentaram surpreender, só que o resultado já não se alterou.