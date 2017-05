Secção: Cultura

Rita Redshoes sábado no TMG

Cantora apresenta o seu último álbum, “Her”, no grande auditório

A digressão de Rita Redshoes passa sábado à noite (21h30) pelo TMG, onde a cantautora vai apresentar o seu quarto álbum de originais, intitulado “Her”.

Neste disco com 13 temas, em um disco em que explora as várias facetas do feminino, a artista escreve e interpreta, pela primeira vez a solo, três temas em português, um dos quais em coautoria com Pedro da Silva Martins. Gravado em Berlim (Alemanha) no final da última primavera, este trabalho foi produzido por Victor Van Vugt, um nome associado a Nick Cave, Beth Orton, PJ Harvey e Depeche Mode, entre muitos outros artistas. Destaque também para a participação de alguns músicos de eleição, caso do guitarrista Knox Chandler, responsável pelos arranjos de cordas do disco e que colaborou com bandas como os REM, Depeche Mode ou Siouxie and the Banshees; o baterista Earl Harvin, que já tocou com os Pet Shop Boys, The Pychedelic Furs ou Damien Rice, sendo atualmente o baterista dos Tindersticks; e o baixista de jazz Greg Cohen, elemento do quarteto de John Zorn.

Nesta digressão, Rita Redshoes atua pela primeira vez com um quarteto de cordas (dois violinos, viola e violoncelo), ao qual se juntam Nuno Lucas (baixo), Rui Freire (bateria). A cantora iniciou o seu percurso como baterista num grupo de teatro de escola, passou por inúmeros projetos musicais como autora e intérprete, onde tocou muitos instrumentos e gravou vários discos (Atomic Bees, Photographs, Rebel Red Dog, David Fonseca, The Legendary Tigerman, Noiserv). Estreou-se a solo em 2008 com o álbum “Golden Era” e ao longo dos anos tem também colaborado em inúmeras bandas sonoras premiadas para teatro e cinema, tendo, inclusivamente, discos editados nesta área.