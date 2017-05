Secção: Em Foco

Guarda

7,5 milhões para melhorar rede de abastecimento de água e saneamento

Tempo de leitura: 2 m

O concelho da Guarda vai ser alvo de um investimento de 7,5 milhões de euros na melhoria da rede de abastecimento de água e saneamento básico. Trata-se de uma iniciativa conjunta dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) da Guarda e da Águas do Vale do Tejo e foi apresentada na segunda-feira no auditório dos SMAS.

Os investimentos previstos vão ser divididos em duas fases, sendo que a primeira empreitada será a conduta adutora à Vela e vai avançar já em junho, estando orçada em 139 mil euros. Previstas para o quarto trimestre deste ano estão as empreitadas de remodelação da ETAR do Torrão (1,5 milhões de euros) e das ligações técnicas na Guarda (1,399 milhões de euros), que inclui a ligação das povoações de Castanheira, Corujeira, Trinta, Meios, Fernão Joanes, Famalicão da Serra, Menoita, Avelãs de Ambom, Rocamondo, Vila Franca do Deão, Codesseiro e Marmeleiro.

Relativamente à segunda fase dos trabalhos, que deve iniciar-se no primeiro trimestre de 2018, ela vai incluir o projeto da adutora de Vale de Estrela, com uma dotação de 160 mil euros. Também no próximo ano, mas no segundo trimestre, deverão avançar os trabalhos relativos à conduta adjutora à Corujeira, Trinta, Meios, Fernão Joanes e Famalicão. Nessa altura entrará em funcionamento a Estação Elevatória de Águas Residuais I de Vale de Estrela. Estas duas obras ainda não têm orçamento definido.

Também a ETAR de Pousade e as localidades de João Bragal Cima, Carapito São Salvador, Ramalhosa, Quinta dos Prados, Aldeia Santa Madalena e Porto Mourisco deverão sofrer alguma intervenção no âmbito dos projetos da rede “em baixa”. Quanto aos investimentos realizados entre 2014 e 2017, os SMAS da Guarda apresentaram um valor de 830.860,90 euros.